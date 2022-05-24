اليوم.. النطق بالحكم على قاتل ابنة عمه بالفيوم

تنطق محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد الحلواني، وأمانة سر محمد عبدالبصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالحكم النهائي على شاب قتل ابنة عمه لشكه في سلوكها، وألقى بجثتها في مجرى مائي وسط الأراضي الزراعية، وذلك بعد ورود رأي المفتي.

وتسدل محكمة الجنايات، اليوم، الستار على تلك القضية التي تحمل رقم 31469 جنايات مركز شرطة الفيوم لسنة 2021، والمقيدة برقم 1899 لسنة 2021 كلي الفيوم.

محمود استدرج ابنة عمه وقتلها

تعود وقائع تلك القضية إلى الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي، حينما عثر بعض المزارعين في قرية الحميدية الجديدة بنطاق مركز شرطة الفيوم، على جثة فتاة عشرينية مذبوحة، وملقاة في مجرى مائي وسط الأراضي الزراعية، فأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور إلى مكان البلاغ وتبينّ أنّ الجثة لفتاة تدعى «منار و»، 20 سنة.

فريق بحث يكشف غموض الحادث

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط الجاني، والذي توصل إلى أنّ وراء ارتكاب الجريمة نجل عم المجني عليها ويدعى «محمود ص»، 30 سنة، عامل، وجرى ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليها ولشكه في سلوكها وسمعتها.

الجاني هارب من المراقبة

وبالكشف عن الجاني، تبينّ أنه مراقب هارب من قضية سرقة بالإكراه وسلاح والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات و3 أخرى مراقبة حتمية في القضية التي حملت رقم 15483ج/ 2880 جنايات مركز الفيوم لسنة 2014، ومحرر عن هروبه المحضر رقم 4281 لسنة 2019 جنح مركز الفيوم، كما تبينّ أنّ الجاني سبق إتهامه في 4 قضايا أخرى أبرزها سرقة مبلغ مالي، وسرقة هاتفين محمول، وتعاطي مواد مخدرة.

استدرجها بحجة الزواج منها

وأدلى الجاني بتفاصيل ارتكابه للجريمة، موضحًا أنّه استدرج المجني عليها إلى منزل شقيقه بالقرية بحجة رغبته في الزواج منها، وظل يتحدث معها حتى أسدل الليل ستاره، ثم هجم عليها وخنقها بواسطة غطاء رأسها حتى أغشي عليها، ثم استل سلاحًا أبيض «سكينًا» وذبحها حتى تأكد من مفارقتها للحياة، ولف جثمانها بملاءة سرير ثم حملها وألقى جثتها في المجرى المائي.

إحالة أوراق المتهم للمفتي

وفي دور الانعقاد الماضي من شهر أبريل، أحال رئيس محكمة الجنايات أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على أن يتم النطق بالحكم النهائي عليه في جلسة اليوم.