إحالة أوراق شاب قتل ابنة عمه لشكه في سلوكها للمفتي «صور»

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام ومحمد محمد الحلواني، ووكيل نيابة محمد عبد الناصر، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق شاب قتل ابنة عمه لشكه في سلوكها، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم في دور الانعقاد المقبل من شهر مارس، في القضية رقم 31469 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 1899 لسنة 2021 كلي الفيوم.

تفاصيل العثور على جثة منار

تعود تفاصيل الواقعة إلى 11 سبتمبر الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الحميدية الجديدة بنطاق المركز، بعثورهم على جثة سيدة عشرينية مجهولة الهوية، مذبوحة وملقاة في مجرى مائي صغير وسط الأراضي الزراعية بالقرية.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، لحل لغز الواقعة، وتبين أن المجني عليها تدعى «منار و»، 20 سنة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمها «محمود ص»، 30 سنة، عامل، وبالكشف عنه تبين أنه مراقب هارب في القضية رقم 15483ج/ 2880 ك، مركز الفيوم لسنة 2014 سرقة بالإكراه وسلاح والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات و3 سنوات مراقبة حتمية تبدأ من 3 فبراير 2019 وتنتهي 3 فبراير 2022 ومحرر عن هروبه المحضر رقم 4281 لسنة 2019 جنح مركز الفيوم، كما أنه سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة هاتفين محمول، وسرقة مبلغ مالي، وتعاطي مواد مخدرة.

استدرجها بحجة الزواج منها

تم ضبط الجاني، الذي اعترف بقتله المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وإزهاق روحها لما أُثير بمخيلته من سوء سلوكها وكونها على علاقة آثمة بآخرين، وأنه رسم مخططا إجراميا بأن أعد وسيلة تنفيذ لجرمه من سلاح أبيض سكين، وملاية سرير ومسكن بمكان ينأى عن أعين السابلة وبحث عنها إلى أن علم بمكان تواجدها، فتوجه إليه وتحدث معها زاعما رغبته في الزواج منها ليحوز ثقتها، عاقدا موعدا للالتقاء بها فقبلت وحضرت إليه واستدرجها إلى مسكن شقيقه بقرية الحميدية ومكثت برفقته حتى أسدل الليل ستاره.

وأوضح المتهم في اعترافاته، أنه تخلص من ابنة عمه بأن اعتصر جيدها بغطاء رأسها حتى سمع حشرجة الموت تسعى إلى أحبال صوتها مغشيا عليها، ثم استل سلاحه الأبيض (سكينا) وأجرى نصله بجيدها ذبحا إلى أن تيقن مفارقتها للحياة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.