كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالفيوم.. وضبط المتهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من «أحد الأشخاص» بعثوره على جثة «شقيقته، مقيمة رفقة زوجها بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببني سويف» ملقاة بأرض فضاء بجوار مسكنه، وما تبين أن الجثة ملفوفة داخل بطانية وبها كدمات متفرقة واتهامه لزوجها بارتكاب الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم عن أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية تعدى على إثرها عليها بالضرب بالأيدي وماسورة حديدية حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك لفها داخل بطانية ونقلها بالتروسيكل الخاص به لمكان العثور، وأرشد عن الأداة والتروسيكل المستخدمان في الواقعة.

كشف ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول «شخصان، مقيمان بمحل البلاغ»، وطرف ثان «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» بسبب خلافات بينهـم تطورت لمشاجــرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابة «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم» تصادف مروره بمحل البلاغ، بأماكن متفرقة بالجســـم.

السيطرة على الموقف

وعقب تقنين الإجراءات تم السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد الطرف الأول «فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار»، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وبسؤال المصاب اتهم أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.