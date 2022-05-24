طريقة معرفة رصيد العداد مسبق الدفع لتجنب انقطاع الكهرباء

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريقة معرفة رصيد العداد مسبق الدفع، لتحديد الوقت المناسب لشحن كارت العداد لتجنب فصل الكهرباء بسبب نفاد الرصيد، ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طريقة معرفة الرصيد المتاح بالعداد وفق الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك.

طريقة معرفة رصيد العداد مسبق الدفع

ويمكن معرفة الرصيد بالعداد من خلال شاشتين رئيسيتين بالعداد، واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وأخرى تظهر الرصيد بالـ «ك. و. س».

وأوضح الجهاز أنّه لا يوجد وقت مفضل لشحن العداد، إذ إنّ قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصفه أو آخره، وعملية الشحن قد تحدث في أي وقت خلال الشهر.

نصائح عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع

وقدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع كما يلي:

- يجب التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد نفس يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن للتأكد من عدم وجود مشكلة.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

وعدّد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الأسباب التي تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب في العداد مسبق الدفع، بسبب وجود تداخل في وصلات الكهرباء، وحدوث حركات اهتزاز، وفك غطاء العداد، وحال ظهور لمبة التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 وإبلاغ فرع الشركة التابع له.

يذكر أنّ البيانات الواجب توافرها في عقود الكهرباء، هي تاريخ تحرير العقد، وجميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد، مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه، تحديد التزامات طرفي التعاقد، تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة، تحديد مواعيد أداء هذا المقابل، الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد، وتوقيع العقد.