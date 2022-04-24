في 8 خطوات.. تعرف على كيفة شحن عداد الكهرباء «أبو كارت»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طرق وخطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، خاصة مع توسع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات في تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باستبدال عدادت الكهرباء التقليدية القديمة «الميكانيكية» والتي يطلق عليها اسم «أبو قرص» بعدادات مسبوقة الدفع أو ذكية تتناسب مع التطور التكنولوجي بالقطاع والشبكات الذكية والآليات التي وفرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بالشركات التابعه لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

شحن رصيد العداد من الهاتف المحمول أو الفيزا

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن 8 خطوات يمكن أن يقوم بتطبيقها المستهلك لكي يشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر الهاتف، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية NFC التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو عن طريق «الفيزا».

إمكانية تغيير كارت الشحن القديم

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إلى آلية استخدام الهاتف المحمول من خلال التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية NFC مع التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية NFC.

تسجيل الدخول على تطبيق سهل

ويمكن أيضًا تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباء «خالص» و«فوري» لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من «App Store Google play» وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات واختيار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد ثم اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من «كارت الفيزا»، ثم الضغط بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول ومن ثم إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.