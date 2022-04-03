سعر عداد الكهرباء «أبوكارت» 2022 في مصر

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر قيمة سعر عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والذي يعمل عن طريق شحن الكروت سواء كان «كودي أو ذكي» بدءًا من أول شهر يناير عام 2022

** قيمة سعر عداد الكهرباء مسبوق الدفع الأحادي والثلاثي

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن قيمة سعر العداد الأحادي تصل إلى 1247 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين ويصل قيمة العداد الثلاثي إلى 1547 جنيها شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين، إضافة إلى 285 جنيها مصاريف تركيب العداد سواء للأحادي أو الثلاثي.

** قيمة مقايسات العدادات مسبوقة الدفع بشركات التوزيع

أوضح المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت قيمة المقايسات للعدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء للقطاعين السكني والتجاري.

** أسعار مقايسات العدادات مسبوقة الدفع بالقطاع السكني في المدن والقري

- سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

** أسعار مقايسات تركيب العدادات مسبوقة الدفع بالقطاع التجاري في المدن والمراكز

- 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

تختلف طلبات التقسيط للعداد من طلب لآخر

وأوضح المصدر أن حالات تقسيط مقايسات العدادات مسبوقة الدفع سواء الكودية أو الأخرى تختلف من طلب إلى آخر، لافتا إلى أن هناك طلبات تشمل وصلة أرضية وبها عدادات فرعية وغيرها تشمل عداد واحد فقط.