أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 25-5-2022 في الأسواق المحلية

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها لأهميتها في كل بيت مصري، فهي تمدّ الجسم بالعديد من الأملاح والفيتامينات المهمة الضرورية لجسم الإنسان، كما أنَّها تسهم في الحفاظ على صحة الجسم، والوقاية من أمراض ضغط الدم وسكر الدم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها أسعار الفاكهة المختلفة في الأسواق، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر البطيخ 10 جنيهات للكيلو الواحد فيتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 جنيها حتى 50 جنيهًا.

سجل سعر التفاح بين 20 جنيهًا حتى 40 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو العنب بين 40 و 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الخوخ 10 جنيهات.

سجل الجريب فروت سعر 9 جنيهات للكيلو الواحد.

سجل سعر الكانتلوب 11 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر كيلو المشمش بين 10 جنيهات حتى 15 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر البرتقال الصيفي في سوق العبور بين 2.5 جنيه حتى 4.5 جنيه، وسجل العنب سعر يتراوح بين 8 جنيهات حتى 30 جنيهًا للكيلو الواحد، واختلف سعر كيلو التفاح المصري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، وجاء سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 23 و29 جنيها، أما الجوافة سجلت سعر يتراوح بين 5 جنيهات حتى 19 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتقي الفاكهة من أمراض القلب ومختلف الأمراض، وتحتوي على العديد من الألياف الهامة، كما أنَّها تساعد في إخراج السموم من الجسد والحفاظ على البشرة لأهميتها في تنشيط خلايا الجسد، كما أنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الجسد، وتحافظ على الوزن بشكل كبير، فهي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والفيتامينات.