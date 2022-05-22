عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الذي دخلوه بحماية شرطة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أنَّ المستوطنين الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، مضيفة أنَّهم نفذوا جولات استفزازية وطقوس تلمودية في باحات المسجد، في الوقت الذي قدم فيه حاخاماتهم روايات عن الهيكل المزعوم في المكان.

جماعة «نساء من أجل الهيكل» المتطرفة

وكانت هناك دعوات للمستوطنات الإسرائيليات دعت إلى اقتحام المسجد المبارك بقيادة جماعة تسمى «نساء من أجل الهيكل»، حيث يتم ذلك في ذكرى احتلال شرق القدس، وهو اليوم الذي يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "يوم توحيد القدس" والذي يوافق 29 مايو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار سعي بعض جماعات المستوطنين لفرض طقوس توراتية بشكل علني في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا بنتزي غوبشتاين زعيم منظمة «لاهافا» الاستيطانية المستوطنين الإسرائيليين إلى الحشد لاقتحام المسجد المبارك في «يوم القدس» نهاية شهر مايو الجاري، باعتباره «يوم البدء بهدم قبة الصخرة»، وهو الأمر الذي أثار مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم العربي.

اقتحامات المسجد الأقصى

يُذكر أنَّ المسجد الأقصى المبارك يتعرض يوميًا لاقتحامات من المستوطنين الإسرائيليين عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتمّ الاقتحامات من خلال مجموعات على فترتين صباحية ومسائية ودائمًا تكون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بشكل إجباري.