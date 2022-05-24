وزير البترول يبحث سبل التحضير لقمة المناخ ودعم التحول الطاقي بمنتدى دافوس

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع قيادات منظمات الطاقة الدولية والمؤسسات الاقتصادية والمالية وشركات البترول العالمية وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، المنعقد حالياً.

وأوضح الملا أن اللقاءات التي عقدها في دافوس تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مصر وكبريات المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن التحضير للقمة العالمية المقبلة للمناخ COP27 خلال العام الحالي من أجل الوصول لمخرجات ناجحة من القمة التي ترأسها مصر وتستضيفها على أرضها، وكذلك بحث سبل التعاون في مجال التحول الطاقي ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد وأسواق الطاقة عالمياً.

الملا يناقش سبل التعاون مع رئيس منتدى دافوس

وفى هذا الاطار ناقش المهندس طارق الملا مع روبرتو بوكا مسئول ورئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، سبل التعاون مع المنتدى والاستفادة من الخبرات وتبادل الآراء في إعداد الجلسات التحضيرية لمؤتمر قمة المناخ COP27، وعقد مائدة مستديرة وورش عمل بين الجانبين في هذا الشأن من خلال الفيديوكونفرانس، كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع بعد قمة COP27 مع مسئولي وخبراء المنتدى الاقتصادي العالمي وإمكانية تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تشارك فيها الجهات الدولية المهتمة بصناعة الطاقة من المستثمرين والشركات ومؤسسات التمويل والمكاتب الاستشارية المتخصصة والمؤسسات المالية وتتناول كيفية التعجيل بالتحول الطاقي وتخزين الطاقة وتحليل المخاطر في صناعة الطاقة والفرص المتاحة وأدوات الاستثمار.

وتطرق اللقاء الى استعراض دور مصر الحيوي كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ومستجدات التعاون القائم تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط التي أظهرت المتغيرات العالمية الحالية أهمية هذه المنطقة في المساهمة في توفير امدادات الغاز الطبيعي .

ورشة عمل حول سبل الإسراع بمرحلة التحول الطاقي وتوفير التمويل لمشروعاته

كما شارك الملا في ورشة العمل الموسعة عن سبل الإسراع بمرحلة التحول الطاقي وتوفير التمويل لمشروعاته، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والشخصيات البارزة في مجالات صناعة الطاقة والبترول والغاز ومؤسسات التمويل وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وأكد الوزير أن ورشة العمل حظيت بمناقشات بناءة وتبادل للخبرات والممارسات بما يعود بالنفع على المشاركين، وشهدت ورشة العمل استعراض وزيري الطاقة في إندونيسيا والهند تجارب متميزة لبلديهما في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، حيث استعرض الوزير الإندونيسى الإجراءات الخاصة بإنتاج الهيدروجين وشهادات الكربون للشركات التي قامت بخفض انبعاثاتها الكربونية، وتناول الوزير الهندي دور شركات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عددا من رؤساء البنوك العالمية خططهم لتخصيص استثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حرصهم على المشاركة في هذه الورشة لما لها من دور هام في مساعدة ودعم القطاع .

وتناول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الدكتور فاتح بيرول، خلال ورشة العمل دور الوكالة الدولية للطاقة خلال تلك الفترة المهمة لصناعة وأسواق الطاقة والتي تشهد مرحلة التحول الطاقي، مؤكداً أهمية ترتيب أسواق الطاقة التي ستشمل مصادر طاقات متجددة لها الدور الأكبر في منظومة الطاقة عالمياً، كما استعرض الوك شارما رئيس مؤتمر قمة المناخ COP26 الذي عقد بجلاسكو أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة تناولت مستجدات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على المناخ والطاقة واستعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ COP27، وأكد الملا وبيرول خلال المباحثات أهمية تنسيق الجهود دولياً لتوفير الاستثمارات والتمويل من المؤسسات المالية في مرحلة التحول الطاقي.

وأشار الملا إلى أن مصر تعمل على دعم العمل المشترك مع الوكالة بعد انضمامها لعضويتها رسمياً والذي تم الإعلان عنه من قبل المدير التنفيذي للوكالة الدكتور فاتح بيرول في مؤتمر ايجبس 2022، ومن جانبه أكد بيرول على تقديم كافة أوجه الدعم لمصر في تنظيم مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 والذي تنظمه مصر نيابة عن أفريقيا.

الملا يلتقي وفداً من شركة شيفرون العالمية

واستقبل الملا أيضاً وفداً من شركة شيفرون العالمية ضم نواب رئيس الشركة لتنمية الأعمال والتكرير والتسويق والاستكشاف، حيث تم استعراض أنشطة الشركة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في مصر حيث تقوم شيفرون بالعمل في مناطق امتياز بالبحرين المتوسط والأحمر.

ونوه وزير البترول إلى جاذبية الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطة شيفرون في مجال البترول والغاز في مصر خاصة وان التعاون الإقليمي في منظمة منتدى غاز شرق المتوسط يتيح فرصاً متميزة للشركات العالمية المهتمة بالعمل في تلك المنطقة.

كما التقى الملا رئيس مجموعة بتروناس الماليزية، تنجكو محمد توفيق حيث تم بحث الاستثمارات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الماليزية والتي تعمل في مصر منذ أكثر من 20 عاماً من خلال شراكتها مع قطاع البترول وشل العالمية في حقول البرلس للغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق و مصنع اسالة وتصدير الغاز الطبيعي في منطقة إدكو بالإضافة إلى استثماراتها مؤخراً في مجال تسويق وإنتاج زيوت المحركات عالية الجودة.

زيادة استثمارات الشركة الماليزية في مصر

وتم التأكيد خلال اللقاء على الفرص الحالية لزيادة استثمارات الشركة الماليزية في مصر خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار العالمية للبترول والغاز مما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتم خلال اللقاء دراسة البدء في تنفيذ المرحلة العاشرة من تنمية حقول غرب الدلتا العميق.