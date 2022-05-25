مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-5-2022 في محافظات مصر

يبحث المواطنون عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات عبر محركات البحث، لأداء فريضة الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة لذلك، التي تختلف من منطقة لأخرى، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة مواعيد الصلاة في كل محافظة، بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في المحافظات اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:15 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:15 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 3:12 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:50 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 03:09 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:51 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:30 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 03:12 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:51 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:23 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 03:24 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:13 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: 07:58 مساءً.