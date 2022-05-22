مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22-5-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواعيد ومواقيت الصلاة داخل جميع محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، لتيسير الأمر على المواطنين الذين يبحثون قبل كل فرض عن مواعيده لتأدية الفرض في ميعاده المحدد له.

واليوم الأحد الموافق 22 مايو، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة داخل عدد من المحافظات، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.46 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:54 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 3:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 03:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 03:27 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان: 03:30 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:45 صباحا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:08 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 07:50 مساءً.