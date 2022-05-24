مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في محافظات مصر

متابعة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية أمر يهتم قطاع كبير من المواطنين لأداء فروض الصلاة الخمس في مواقيتها المحددة لذلك ويختلف موعد رفع الأذان من محافظة لأخرى لذا يهتم المسلمون بمتابعة الموعد في كل محافظة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو، في مختلف المحافظات وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:15 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:16 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 3:11 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 03:08 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحا.

موعد أذان العصر: 03:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 03:14 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:53 صباحا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:27 مساءً.