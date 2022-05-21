مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-5-2022 في محافظات مصر

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية لأداء الفروض في أوقاتها، إذ تقدم الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلوات الخمس في جميع المحافظات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 21 مايو، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.45 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 3:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:15 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 03:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 03:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:40 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 03:31 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:45 صباحا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:08 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 07:49 مساءً.