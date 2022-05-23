مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23-5-2022 في محافظات مصر

يتابع الكثيرون مواقيت الصلاة خاصة المضطرين للسفر، بسبب اختلاف مواعيد رفع الأذان من منطقة لأخرى، بسبب حركة الشمس وتغيرها من مكان لآخر.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر الموضوعات الخدمية التي يبحث عنها القراء، نعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية وفق ما نشر على موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 3:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6.47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 3:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 06:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 03:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر: 3:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر: 03:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر: 03:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 03:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:41 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 08:07 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان: 03:29 صباحا.

موعد أذان الظهر: 11:45 صباحا.

موعد أذان العصر: الساعة 03:08 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.