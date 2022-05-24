وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا بـ«دافوس»
كتب:
محمد حسن عامر
11:18 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
وزير الخارجية ونظيره الأردني
التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش اجتماعات منتدى دافوس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.
العلاقات المصرية الأردنية
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي.