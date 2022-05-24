وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا بـ«دافوس»

التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش اجتماعات منتدى دافوس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

العلاقات المصرية الأردنية

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي.

القضية الفلسطينية

وأضاف حافظ، أنّ الوزيرين بحثا أيضًا مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع في المنطقة العربية، حيث شهد اللقاء توافقًا في الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار، ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء.