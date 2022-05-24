محافظ القليوبية يتابع المشروعات وأعمال النظافة في 3 مدن

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ورصف الطرق وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يحرص المحافظ على القيام بها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات من أجل تسليم تلك المشروعات، والانتهاء منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، واستعادة الوجه الحضاري للمدن وتحسين الخدمات بها.

البداية من مدينة بنها

واستهل محافظ القليوبية جولته اليوم بمدينة بنها بتفقد شارع الأمل وشارع المدينة الجامعية بعد الانتهاء من رصفهما وفتحهما أمام حركة المرور بشكل كامل، وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالشارعين وسجل عددًا من الملاحظات ووجه بسرعة تلافيها ومن بينها رفع مطابق صرف مياه الأمطار، ومراجعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المتبعة هندسيًا وطبقًا للمقايسة المتفق عليها حين التعاقد، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفات في تنفيذ الطريق.

تطوير شارع مستشفى الأمل ببنها

يذكر أنه قبل البدء في رصف شارع الأمل جرى الانتهاء من عملية إحلال وتجديد وتطوير كافة المرافق، والتي تشمل ربط خطوط الصرف الصحي بمنطقة معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة غرب الإستاد، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب وربط جميع العقارات عليه والانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء لمستشفى الجامعة، وإنشاء بالوعات للأمطار وعمل أرصفة جديدة وتطوير شبكات الكهرباء، وإلغاء الأسلاك الهوائية وعمل كابلات أرضية لأعمدة الشبكة المنزلية، وأعمدة الإنارة العامة، بالإضافة إلى وضع 20 صندوقًا للقمامة بالجزيرة الوسطى، وبلغت تكلفة تطوير المرافق 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال الرصف، إذ يعد شارع الأمل من الشوارع والمحاور المرورية المهمة بمدينة بنها يربط منطقة غرب المدينة، والكورنيش وشارع معهد الخدمة بمنطقة شرق المدينة والمستشفيات وكلية العلوم واستاد بنها الرياضي، ويبلغ طول الشارع 1 كيلومتر، وبلغت أعمال التأسيس والرصف 6 ملايين جنيه، كما وجه المحافظ بالبدء في دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ورصف الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارع فريدا ندا.

كما تابع الهجان أعمال النظافة والتجميل بكورنيش مدينة بنها، والممشى الموجود به لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تجري بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسًا لائقًا وحضاريًا للمواطنين، والتقى بعمال النظافة والمشرفين بالكورنيش، ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال، مؤكدًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة النزول للشارع والاهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

التوسع في المتنزهات ببنها

وأكد المحافظ حرص الأجهزة على خلق أماكن متعددة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية، لتكون متنفسا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدن، مشيرًا إلى أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها بإستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانًا لائقًا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال الحفاظ على نظافة الكورنيش والشوراع وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة والتعامل بإيجابية مع أي مواطن يقوم بسلوك غير حضاري ويلقي القمامة على الأرض .

إزالة 34 عقارًا ضمن تطوير طريق ترعة الإسماعيلية

وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد أعمال إزالة عدد 34 عقار بقرية كفر حمزة بمدينة الخانكة على طريق ترعة الإسماعيلية ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق الترعة، حيث أمر المحافظ مقاول الأعمال بزيادة عدد المعدات كما وجه المحافظ السيد رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الأعمال ليلًا للحد من التكدسات المرورية كما وجه المحافظ أيضا بسرعة الإنتهاء من صرف باقي التعويضات الخاصة بالمواطنين، ووصول إجمالي المبالغ المالية المستحقة في حساباتهم الخاصة.

واختتم المحافظ الجولة بمدينة شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال تطوير كوبري عرابي والذي يجري رفع كفاءته من رصف وإنارة، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنبًا لوقوع أي حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

ووجه «الهجان» بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري، والبدء في وضع طبقة الرصف، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع، تيسيرًا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتًا إلى أن هذا الكوبري يعد شريانًا رئيسيًا لسكان المدينة إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

وأكد الهجان على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.