محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يتم رفع كفاءته من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنبا لحدوث حوادث وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري.

العمل مستمر على مدار الساعة

ووجه «الهجان» بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والالتزام بالمدة الزمنية، وذلك حفاظاً وتيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

رفع تراكمات القمامة

واستكمل محافظ القليوبية جولته بحي غرب شبرا الخيمة بمتابعة رفع تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي، والذي تم رفع منه تراكمات اليوم ما يقرب من 900 طن وتم نقلهم لمقلب العبور وجاري استكمال باقي الأعمال.

وشدد محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من رفع كافة التراكمات بالشارع في مدة أقصاها غدا ونقلها للمدفن الرئيسي، فضلاً عن المتابعة الميدانية المستمرة لعدم تواجد أي من المتعهدين بإلقاء القمامة واستمرار حملات النظافة المتتالية، وذلك لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، مشددا بعدم التراخي في رفع تلك التراكمات لتسببها في إعاقة حركة السير وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي الجولة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات الجاري إنشاءها، ومتابعة الانضباط بالشوارع ورفع مستوى النظافة.