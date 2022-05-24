تنمية المشروعات ينظم دورة لرفع القدرات التسويقية للشباب في بورسعيد

في إطار دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بقطاع المشروعات وتقديم مختلف أوجه الدعم للعملاء للتوسع في أعمالهم وتعظيم أرباحها من خلال إتاحة منافذ تسويقية جديدة للمنتجات، وانطلاقا من دور الجهاز في دعم ومساندة رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم لتعزيز قدراتهم على الاستمرار والتوسع، نظم فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد دورة تدريبية مجانية للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في المحافظة، للتعريف بطرق التسويق الإلكتروني وآليات دمج المنتجات في المنصات الإليكترونية الكبرى وكذلك تعزيز مهارات العملاء ومساعدتهم على عرض منتجاتهم بشكل احترافي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مهارات العملاء ومساعدتهم على عرض منتجاتهم

وتستهدف الدورة جذب عملاء جدد والتوسع في تسويق منتجاتهم، وجرى خلالها تعريف المشاركين بكيفية تسجيل مشروعاتهم وعرض منتجاتهم على منصة المشروعات الصغيرة والمنصات الشريكة جوميا مصر وأمازون مصر، إلى جانب تسجيل المشروعات بسجل الموردين الحكوميين وفقا لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.

الحصول على هذه الدورات التدريبية

من جانبه صرح وائل حامد مدير جهاز تنمية المشروعات، فرع بورسعيد بأن الفرع عقد الدورة التدريبية على مدار 5 أيام بمكتبة مصر العامة ببورسعيد مشيرا إلى أن الفرع قام خلال العام الماضي بتنظيم 18 دورة تدريبية حول مهارات ريادة الأعمال، داعيا المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الدورات التدريبية والتي تعقد بشكل دوري بالتوجه لفرع الجهاز للتسجيل وعنوانه «تقاطع شارع ممفيس والنهضة، عمارة الفريبور، الدور الثاني».

وأضاف مدير فرع الجهاز ببورسعيد أن الفرع قام خلال عام 2021 وحتى الآن بتمويل 2871 مشروع صغير ومتناهي بقيمة 100 مليون جنيه، حققت هذه المشروعات ما يقرب من 4872 فرصة عمل كما أتاح 150 دراسة جدوى لتنفيذ مشروعات لأبناء المحافظة وقام باستخراج 332 رخصة نهائية، إلى جانب توفيق أوضاع 84 مشروعا من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بجانب استخراج 245 شهادة تصنيف ومزايا.

ترويج المنتجات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية

وأوضح أحمد الكناني ممثل القطاع المركزي للخدمات غير المالية، أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه المساندة لأصحاب المشروعات الصغيرة بينها الدورات التدريبية لمساعدتهم على التوسع في ترويج منتجاتهم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير آلياته للوصول للعملاء في مختلف المحافظات من خلال وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التي تقدم خدمات متنوعة لتطوير مهارات العملاء في مجال التسويق.