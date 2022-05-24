«فرناس».. مشروع تخرج بـ«إعلام الأزهر» لمناقشة تكنولوجيا الفضاء الحديثة

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف، مجلة علمية ضمن مشروع تخرجهم بعنوان «فرناس»، التي تهدف إلى نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في مصر، انطلاقا من دور الدولة المصرية الرائد وسعيها نحو توطين ثقافة وتكنولوجيا الفضاء داخل المجتمع المصري.

مشروع تخرج «فرناس»

يتناول المشروع أهم القضايا والحرب الروسية الأوكرانية، وربطها بالفضاء الخارجي، فضلا عن معجزات الله في الكون الفسيح، حيث تنقسم المجلة إلى ملف خارجي وملف خاص بالدولة المصرية، متضمّنا أهم المواضيع والحوارات مع العديد من الشخصيات المهمة داخل الدولة.

يتكون فريق العمل من 5 طلاب، هم: عبدالخالق سيدهم، أحمد العش، حماده خميس، عبدالرحمن أيمن، وسامح مهنا، والمشرف على المشروع الدكتور محمد كامل.

كلية الإعلام جامعة الأزهر

ويأتي المشروع ضمن أهم المشاريع التي يرعاها قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف.

ما هي مجلة فرناس

أول مجلة علمية بأقلام شبابية متخصصة في نشر علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر، من خلال موضوعات صحفية متميزة تسهل على القارئ ثقل وصعوبة المادة العلمية الجامدة، وهي عبارة عن مشروع تخرج ضمن مشروعات التخرج الخاصة بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف.

أن نبين للعالم ونبرهن لهم بالدليل القاطع الذي لا يدع مجالاً للشك أن الأزهر الشريف مواكب للتطور والحداثة وليس مؤسسة جامدة فكرياً كما يدعي أعداءه، بالإضافة إلى رفع راية الأزهر الشريف وبيان قوة الكوادر البشرية من خريجي كلياته العريقة التي صدرت العلوم للدنيا على مدار التاريخ.

الهدف من مشروع التخرج

نشر وتوطين ثقافة الفضاء والعمل على رفع الوعي الفضائي لدى الجمهور والقراء، وذلك لدعم ومساندة جهود الدولة المصرية ومبادرة كويكب مصر التي أطلقتها وكالة الفضاء المصرية العام الماضي.