«رقمنة».. مشروع تخرج بـ«إعلام الأزهر» يرصد إنجازات الدولة في التحول الرقمي

يُعد مشروع «رقمنة» وهو موقع إلكتروني من مشاريع التخرج التي تدعم استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو التحول الرقمي ورقمنة المؤسسات والخدمات، ويقوم على المشروع مجموعة من الشباب من قسم الصحافة كلية الإعلام جامعة الأزهر، ويقوم المشروع على رصد إنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، من خلال التغطية التي يقدمها الموقع لهذه الانجازات.

مشروع تخرج «رقمنة»

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد كامل، المدرس بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والمشرف على مشروع «رقمنة»، إن المشروع وهو عبارة عن موقع إلكتروني متخصص في رصد إنجازات الدولة المصرية في التحول الرقمي ورقمنة المؤسسات والخدمات، وذلك من خلال مجموعة من الأخبار والتقارير والحوارات التي يقوم أعضاء فريق مشروع التخرج بتنفيذها.

وأوضح المشرف على مشروع تخرج «رقمنة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يضم خمسة طلاب من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «أشرف محمد - السيد خليفة - طه الشرقاوي- حسن عزام - رمضان عبد الله»، وأجرى الطلاب مجموعة من الحوارات الصحفية مع المسؤولين عن التحول الرقمي في عدد من الوزارات.

موقع رقمنة

وأضاف محمد كامل، أن الطلاب القائمين على مشروع تخرج «رقمنة» قدموا مجموعة من التقارير الخدمية التي تساعد المواطن البسيط على إنهاء خدماته الرقمية، ما يساعد في نشر مفهوم التحول الرقمي في مصر، ويدعم رؤية الدولة المصرية 2030، وهو هدف مشروع التخرج الذي يعمل عليه الطلاب.

استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

وأشار الأستاذ المدرس بقسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، إلى أن مشروع تخرج «رقمنة» هو موقع خاص بتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من عملية التحول الرقمي بشكل عام، ورصد التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المصرية بشكل خاص وتبسيط التحول الرقمي للمواطن وتوضيح طرق التعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة.

وتابع المشرف على مشروع تخرج «رقمنة»: يأتي هذا المشروع وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر الرقمية» والتي بدأ العمل عليها منذ عام 2016، ويهدف إلى مواكبة ما يحدث في العالم من تحول رقمي وتطبيقه في مصر، بحيث تصبح مصر رقمية، ما يساعد المواطن في إنجاز مهتمة بشكل أسهل.