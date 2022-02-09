طلاب «إعلام الأزهر» يطلقون حملة «بأيدينا» لدعم الحرف اليدوية

في إطار رؤية الدولة 2030، وفي ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للصناعات اليدوية، أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكيلة إعلام جامعة الأزهر، حملة إعلامية بعنوان «بأيدينا»، لتسليط الضوء على هذا القطاع الضخم والمشاركة في حل مشاكله ودعم العاملين به.

حملة «بأيدينا»

تعمل حملة «بأيدينا»، على تمكين العاملين بالحرف اليدوية والمشروعات الناشئة من خلال إزالة الحواجز المعرفية والتكنولوجية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير حلول شاملة تتضمن الحملات الداعمة والتعليم والتسويق.

وتتركز مهمة «بأيدينا»، التي يقودها الشباب، على إنشاء بنية مجتمعية فاعلة، وتأهيل المواهب المبتكرة لاغتنام الفرص المتاحة من أجل تحسين جودة الحياة.

توفير فرص لتدريب الحرفيين

وتخطط الحملة لعقد شراكات مع المؤسسات التكنولوجيا والتدريبية المختلفة لتوفير آلاف فرص العمال لأصحاب الحرف اليدوية والقائمين على المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، كما تجهز لإطلاق برامج لمساعدة السيدات وأصحاب الدخل المنخفض، من خلال توفير أفكار مشروعات صغيرة يستطيعون من خلالها توفير دخل ثابت لهم.

كما يعمل الطلاب على توفير بيئة خصبة للعاملين في هذه الصناعات، لإبراز أعمالهم للجماهير من مختلف فئات المجتمع، ويسعى القائمون على المشروع للوصول لأكبر عدد من العاملين في هذه المجالات، وتسليط الضوء عليهم من خلال العمل كهمزة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام المختلفة.

العاملين بالحرف اليدوية

جدير بالذكر أن أعداد العاملين بالحرف اليدوية يبلغ أكثر من أربعة ملايين عامل، وتمثل مخزون للخبرات الحياتية ونتاج حضاري، كما تعتبر أحد العوامل التي توفر فرص عمل مناسبة، حيث أنها تعتمد على المهارات والقدرات الذاتية للأفراد بشكل عام.

وتأتي الحملة في إطار مشروع التخرج لطلاب الإعلام بجامعة الأزهر كجزء من الرؤية التي تتبناها المؤسسة في خدمة البيئة والمجتمع من خلال التفاعل مع القضايا التنموية المختلفة والتي تتبناها الدولة المصرية.

فريق حملة «بأيدينا»

يشرف على هذه الحملة الدكتور سامح البدري، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، فيما يتكون فريق العمل من الطلاب: «محمد محمود، مصطفى علواني، محمود هاني، مرزوق محمد، أحمد عصمت، ياسر منصور، مصطفى شرف الدين، أحمد إيهاب، محمد علي، مصطفى وائل، أحمد سلطان».

التواصل مع حملة «بأيدينا»

ويمكنكم متابعة الصفحات الخاصة بالمشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر الروابط التالية:

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