الوزراء: نستهدف حجم إيرادات يصل إلى 1.5 تريليون جنيه.. فيديو

تناول برنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «TeN»، ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وتناول بعض الأرقام الواردة في ميزانية الدولة، للعام الجديد، والتي تستهدف حجم إيرادات يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، ويصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

مستهدف حجم الاستثمارات العامة في الدولة 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6%

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات العامة في الدولة المصرية مستهدف ان يصل إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة بـ 50%، ومن المتوقع أنا تصل المرتبات من مخصصات الموازنة إلى 400 مليار جنيه، بزيادة 43 مليار جنيه، لتعين العاملين على ارتفاع تكلفة المعيشة.

ابتعاد الشباب عن الوظيفة الحكومية بات ضرورة

وقال الدكتور رشاد عبده في مداخلة هاتفية للبرنامج، إن الاستثمارات الحكومية تشجع القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وهناك دور كبير للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، فيما قال الإعلاميان كريم حاتم وسلمى عادل خلال حديثهما في حلقة اليوم من البرنامج إن مخصصات التعليم العالي والبحث العالمي وكثير من القطاعات، تؤكد أن الأرقام جيدة والاقتصاد بخير، لافتين إلى أن تسهيل المشروعات للشباب، وابتعادهم عن الوظيفة الحكومية بات ضرورة، وهناك اتجاه كبير لذلك في الفترة القادمة.

وطمأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المواطنين بشأن الحالة الاقتصادية في الفترة الجارية والمقبلة.