إعادة امتحان اللغة الإنجليزية للإعدادية في مطروح بعد تسريبه

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إعادة مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح، وإلغاء الامتحان عقب تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء الامتحان، على أن يؤدي الطلاب امتحان الدين بعد قليل.

عرض المسألة على محافظ مطروح

وقال «شحاتة»، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»: عرضنا على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مذكرة وقرر إعادة الامتحان يوم الخميس المقبل فترة ثانية، بعد أن فوجئنا بتسريب الامتحان على موقع «تليجرام»، وتداوله، فأصدر المحافظ قرارًا بتحويل الموضوع للنيابة العامة، ومتابعة جميع «الجروبات» والمواقع التي سربته، والتحقيق مع المتسبب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

النيابة تتولى التحقيقات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح: لم نعرف حتى الآن أي لجنة سربت الامتحان، ولم نحددها، ولكن التحقيقات في النيابة العامة ستكشف عن المتورطين في تسريب الامتحان.