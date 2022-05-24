«التعليم»: فرق عمل بالإدارات لمتابعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، فرق عمل لمتابعة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات وتصحيح المواد التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات يومياً ورصد الدرجات التي حصلوا عليها.

ورش عمل لتصحيح المواد

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه تم عقد ورش عمل لمناقشة آليات التصحيح، ضمنها ورشة عمل تصحيح مادة الرياضيات والتراجم بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحان المادة التي عقدت أمس بحضور موجهي مادة الرياضيات، موضحاً في بيان له، أنه تم مناقشة تعليمات تقدير الدرجات والرجوع لنموذج الإجابة ومتابعة المصححين، حيث يتوجه فريق العمل إلى الإدارات التعليمية لمتابعة عمليه التصحيح التي تعد من أهم المراحل حيث قياس أداء الطلبة و الحكم على ذلك الأداء.

توحيد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه، أكدت منال عزقول مدير إدارة التوجيهات وموجه عام الرياضيات، على أهمية توحيد التصحيح والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك والتأكيد على التصحيح لصالح الطلبة.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، اليوم امتحان اللغة الأجنبية، ورقياً في المدارس والذي وضع وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ووجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، جميع الإدارات التعليمية بعدم السماح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

كما شددت على الالتزام الكامل بتسليم وتسلم الطلاب أوراق الأسئلة والإجابات في الأوقات المحددة وتحرير محضر غش لأي طالب يصطحب معه هاتف محمول في اللجنة الامتحانية.