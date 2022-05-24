اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الإنجليزي ورقيا

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الإجنبية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ورقياً بلجان مؤمنة وفقاً للجدول المعلن مسبقاً لمديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة.

ويبدأ امتحان الإنجليزي الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين علي أن ينتهي في الساعة الحادية عشر ظهراً، وسط اجراءات احترازاية ووقائية لحماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.

أسئلة الإنجليزي وفقاً للمواصفات الفنية للمركز القومي للامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن امتحان الإنجليزي يعقد ورقياً باللجان الامتحانية بالمدارس، وأنه تم وضع الأسئلة وفقاً للمواصفات الفنية للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتقيس جميع المستويات المعرفية ومناسبة للوقت المحدد للاجابة حتي يسمح للطلاب مراجعة الإجابات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،علي مديري العموم و رؤساء اللجان حظر دخول التليفون المحمول نهائيا، سواء للطلاب أو الملاحظين، مع الالتزام بختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب بختم اللجنة.

التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات لإزالة أي معوقات

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإدارات التعليمية، بتوفير كافة الجهات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة دون أي عوائق أو مشكلات بالامتحانات.

وقالت مديرية التعليم، أن غرفة العمليات بالمديرية، تنسق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والتواصل مع اللجان المختلفة لتذليل أي شكاوي وحل المشكلات، وتلقى أية شكاوى والتعامل معها علي الفور.

الخميس.. انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وتنتهي امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة يوم الخميس 26 مايو وفقاً للجدول المعلن لمديرية التربية والتعليم كالتالي:-

- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.