تحذيرات عاجلة من «التعليم» بعد رصد مخالفات بامتحانات الشهادة الإعدادية

وجهت العديد من المديريات التعليمية خطابات مهمة وعاجلة إلى الإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بعد رصد حالة من عدم الانضباط والمخالفات داخل العديد من اللجان.

عدم انضباط بعض لجان الشهادة الإعدادية

أوضحت المديريات التعليمية، في الخطاب المرسل إلى الإدارات التعليمية، أنه في إطار الجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل، بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، تبين عدم انضباط بعض اللجان، ومخالفة التعليمات والقرارات الوزارية المنتظمة لأعمال الامتحانات.

عدم اصطحاب تليفونات محمولة داخل اللجان

شددت المديريات على الإدارات التعليمية بضرورة التنبيه على عدم اصطحاب أي تليفونات محمولة داخل اللجان الامتحانية، سواء للطلاب أو العاملين في اللجنة، مشيرة إلى أنه في حال اصطحاب الطالب التليفون، يتسلمه رئيس اللجنة، قبل بدء الامتحان، ويعيد تسليمه لصاحبه، بعد انتهاء اللجنة، ويكون ذلك تحت مسئوليته الشخصية.

المساءلة القانونية للمخالفين

أكدت المديريات التعليمية، في خطابها، أن المخالف لهذه التعليمات، يعرّض نفسة للمساءلة القانونية، لمخالفة التعليمات والقرارات الوزارية، لتنظيم أعمال الامتحانات.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، أدوا اليوم الاثنين، 23 مايو، امتحان مادة الجبر والإحصاء داخل اللجان الامتحانية بالمدارس، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد والمعلمين والعاملين.

تسريب امتحان الجبر والإحصاء

ونشرت صفحات الغش على تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» أسئلة امتحان الجبر والإحصاء، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق، وبعد لحظات من نشر الأسئلة سارع بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي بنشر الإجابات، وتفاعل الطلاب معها.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، ويبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرًا، وفقًا للجدول المعلن مسبقًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.