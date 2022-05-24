بشرى تكشف حقيقة وجود جزء ثان من مذكرات سمير صبري

كشفت الفنانة بشرى، خلال لقاء تلفزيوني، حقيقة وجود جزء ثانٍ من مذكرات الفنان الراحل سمير صبري، مشيرة إلى أنه بالفعل لديه مذكرات مكتوبة، وتتمنى أن ينجح المشروع ويتم استكماله.

وقالت الفنانة بشرى خلال اللقاء: «فيه حاجات مكتوبة وهناك أشياء أخرى أنا أخبرته أن يقوم بتسجيلها أسهل من الكتابة، وأتمنى أن ينجح تجميع المشروع بشكل يرتضيه وترتضيه روحه، ويتم استكماله».

بشرى تكشف بداية تعارفها بالفنان سمير صبري

وعن بداية تعارفها بالفنان الراحل، أوضحت: «أول معرفة بيه وقت دخولي الوسط الفني كان من خلال يوم للأيتام كان بيعمله هو في النادي، وكان عايزيني أساعد معاه وأغني للأطفال وكدا، والحقيقة ما ظهر منه أقل بكثير مما بطن من أعماله الخيرية، كان ودود وخير ومحب للحياة، وفي نفس الوقت كان عنده علاقة خاصة بعلاقته بربنا، كان متدين من جواه، حافظ كلام ربنا وبيعمل بيه وبينفذه على الأرض».

بشرى تتحدث عن إقامة صبري في الفندق قبل وفاته

كما تحدثت عن بقاء الفنان سمير صبري في الفندق بعد خروجه من المستشفى وعدم ذهابه إلى منزله، قائلة: «بعد خروجه من المستشفى كان صعب يقعد في بيته لوحده، وكان صعب على المقربين منه اللي كانوا بيتولوا رعايته يفضلوا معاه طول الوقت عشان أسرهم، وجوده في الفندق كان الأنسب في حالته وأنه شايف الناس طول الوقت رايحة وجاية عليه، وربنا أداله هذه الأمنية أنه يسلم على كل أصحابه قبل ما يمشي».