بشرى تروي تفاصيل اللقاء الأخير مع سمير صبري: «قالي متمشيش»

غابت الفنانة بشرى عن جنازة الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضي بعد صراعه مع المرض، رغم العلاقة القوية التي جمعتهما خلال حياته، وذلك بسبب سفرها وتواجدها في دبي.

وأعربت عن حزنها الشديد بفقد سمير صبري، قائلة: «كان صديقي فعلا غير أنه كان أستاذي وكان ملهم، وأنا كنت من أشد معجبينه في كل المجالات اللي هو حقق فيها نجاح وانفراد».

بشرى تروى تفاصيل لقائها الأخير

وأضافت بشرى خلال لقائها في برنامج «Insider بالعربي» عبر شاشة قناة «دبي»: «شوفته الليلة الأخيرة قبل سفري إلى دبي ومكنش عايزني أسافر، وكنت ماشية رايحة البيت وقولتله أستاذ سمير أنا لازم أمشي قالي لا خليكي، استنى شوية ربع ساعة كمان، وفي آخر 3 ليالي قبل ما أسافر اتعشينا معاه أنا ومجموعة من أصدقائه، وكان سعيد جدا، وبيحكي حكايات عن حياته وعن مشواره وأصدقائه، وكان مبسوط جدا وسعيد ومبتسم».

وتابعت الفنانة بشرى: «سمير صبري صعب تلاقيله مسمى واحد لأنه غير إنه ممثل ومنتج وفي وقت من الأوقات في الثمانينات كان بيحيي أفراح، وكان مجدد دايمًا، وكان بيطور وكان من أوائل الناس اللي دخلت فكرة الشو مع الأعراس والأغاني والطرب».

بشرى لسمير صبري: هتوحشني إسهاماتك

ووجهت رسالة له معبرة عن اشتياقها له، قائلة: «هتوحشني وهيوحشني إسهاماته وقف معايا كتير في بداياتي ووقف معايا في فترة يمكن كانت صعبة، أنا حزينة إني مكنتش معاه في الأيام الأخيرة، وأنا عزائي إني كنت معاه قبل ما أسافر وسلمت عليه وكنت معاه الفترة الأخيرة».