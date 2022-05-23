أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد وفاة والدتها.. انتهاء عزاء الفنان سمير صبري

انتهى منذ قليل، عزاء الفنان سمير صبري، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، والذي شهد حضور الفنانة سمية الخشاب في أول ظهور لها منذ وفاة والدتها.

جمال سليمان وإسعاد يونس يظهران فى عزاء سمير صبري

كان أبرز الحريصين على تقديم واجب العزاء في الراحل، الفنانة نبيلة عبيد والفنان شريف منير والفنان جمال سليمان والفنانة سمية الخشاب، فى أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.

عزاء الفنان سمير صبري يتقدمه زوج شقيقته، لتلقي عزاء الرجال، في حين تتلقى يسرا والفنانة بوسي شلبي، عزاء السيدات، وحتى الآن وصل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أشرف عبد الباقي وبشرى وجمال العدل والإعلامي عمرو الليثي، وإسعاد يونس وسمية الخشاب، وأحمد آدم ومحمد أبو داود، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج محمد عبد العزيز وخالد عبد الجليل، لقاء سويدان، محمد العدل، والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وزوجته.

سمير صبري توفى عن عمر ناهز 85 عاما

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد توفى يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض في فندق الماريوت وتم نقل جثمانه الى مستشفى العجوزة.