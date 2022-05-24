الفنان عمرو عبد العزيز يجري عملية جراحية ويطلب الدعاء من جمهوره

أجرى الفنان عمرو عبد العزيز، عملية جراحية، منذ قليل، بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، دون أن يوضح تفاصيل العملية.

ونشر عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، صورة له من المستشفى، وعلق عليها قائلاً: «صباح الفل.. عملية صغنونة كده وإن شاء الله تعدي، دعواتكم بالشفاء».

مشروعات عمرو عبد العزيز الفنية

ويعيش الفنان عمرو عبد العزيز، حالة من النشاط الفني خلال عام 2022، إذ يشارك في فيلم «روحي لك»، مع الفنانة منة فضالي، والفنان إيهاب فهمي، والفنان الكوميدي مدحت تيخا.

كما يشارك في فيلم آخر تحت اسم «فيلم تجاري»، مع حمدي الميرغني وعمرو عبد الجليل وفرح يوسف وياسر الطوبجي، محسن منصور ونانسي صلاح وإبرام نشأت.

وتعتمد أحداث الفيلم على فكرة «التمثيل داخل التمثيل» حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلمًا سينمائيًا وتجمعهم العديد من المواقف.

وحل النجم عمرو عبد الجليل، بديلا للنجم خالد الصاوى ليلعب دوره في فيلم بعنوان «فيلم تجاري» بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في العمل، ويظهر عمرو عبد الجليل بدور منتج سينمائي يقوم بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية التجارية، ويتعرض لكثير من المواقف خلال الأحداث.

عمرو عبد العزيز يتحدث عن الموت

وفي تصريحات خاص لـ«الوطن»، تحدث الفنان عمرو عبد العزيز، عن الموت المفاجئ، قائلاً: «الجميع أصبح يخشى الموت المفاجئ، لكنه تخلص من الطاقة السلبية، ومن مخاوفه، ودعا الله أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحمينا من موت الغفلة، وأنه متفائل ببداية عام جديد، مؤكدا انتصاره على أي طاقة سلبية لازمته بالفترة الماضية».