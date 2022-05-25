«زراعة جنوب سيناء» تنظم لقاءات مع مربي الماشية بهدف تنمية الثروة الحيوانية

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن تحسين سلالات الماشية الموجودة في مصر بهدف زيادة إنتاج الألبان من ناحية واللحوم من ناحية أخرى، مطالبا أن تقوم وزارة الزراعة بخطوات إيجابية للبدء في هذا المشروع، وموضحا أن توفير التغذية المناسبة يزيد الإنتاجية من الألبان.

وأضاف «شطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء تقوم باستمرار بتقديم المشورة والمساعدة للمربين في كل المدن بهدف تحسين السلالات وزيادة إنتاج الألبان، موضحا أنه جرى إقامة مركز لتوزيع الألبان بالمديرية من أجل توفير الألبان للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من السوق.

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وتابع وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أنه جرى عقد لقاء توعية للمربين في وادي الطور بجنوب سيناء، بمشاركة لجنة من وزارة الزراعة، تضم الدكتور حسام عبد الرازق سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس يسري محمد الطويل، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار الدكتور «عبدالرازق» إلى الدور الذي تقوم به الدولة في سبيل تنمية الثروة الحيوانية وما تقدمه من سبل مختلفة للدعم والتعاون مع المربين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إحلال قطاع الماشية القديم بسلالات محسنة وراثيا ثنائية الغرض لإنتاج اللبن واللحوم لسد وإشباع احتياجات المواطنين والمربين.

وشارك في اللقاء المهندسة دعاء فتحي، مديرة إدارة التعاون بالمديرية، والمهندس ثروت منصور، مدير الإدارة الزراعية، والدكتور أدهم شوقي بمديرية الطب البيطري.

مركز تجميع الألبان

وأكد الدكتور محمد شطا أن اللقاء تطرق إلى أهمية مركز تجميع الألبان للمزارعين والمواطنين، وقد أشار بعض الشيوخ من المربين إلى أهمية عقد مثل هذا اللقاء والزيارة لتوضيح بعض الأمور التي تصب في صالح المزارع والمربي.

وجرى الاستماع إلى مطالب المربين بهدف تنفيذ قرارات الرئيس الخاصة بالماشية، خاصة أن المديرية توفر خدمات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لصالح المربي.

وأشارت المهندسة سحر علي، مدير إدارة الإنتاج الحيواني، إلى أن المديرية تستقبل جميع المزارعين والمربين وتعمل على السعي الدائم للتيسير عليهم وحل أي مشكلات قد تواجههم بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجميع المختصين.