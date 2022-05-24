استئصال رحم كامل بالمنظار في عملية شديدة الخطورة بمستشفى الأزهر بدمياط

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط في جراحة استئصال رحم كامل بالمنظار، لسيدة تبلغ 55 عامًا، وبعد تشخيص حالة المريضة جرى استئصال الرحم بالكامل والمبيضين في عملية جراحية شديدة الخطورة عن طريق منظار البطن الجراحي.

استئصال كلي للرحم

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية استئصال كلي للرحم والمبيضين، وذلك عن طريق منظار البطن الجراحي، بعد أن كانت تعاني السيدة من تضخم بالرحم مع وجود أورام ليفية وكانت العملية شديدة الصعوبة نظرًا لوجود التصاقات شديدة بالحوض وإجراء الحالة لعدد 5 عمليات جراحية بالبطن من قبل الأمر الذي يشكل تحديًا جراحيًا لعمل المنظار، ولكنها تكللت بالنجاح حتي خرجت المريضة من غرفة وقسم العمليات بالمستشفى في حالة جيدة ودون أي مضاعفات.

‏إدارة المستشفى تشكر طاقم الأطباء

وفي السياق ذاته، وجهت إدارة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة متمثلة في الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بدمياط، والدكتور عادل دياب مدير عام مستشفي جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة الشكر والتقدير للطاقم الطبي من قسم أمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتورة سامية عيد، وقسم التخدير برئاسة الدكتور محمد سامي، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية من الدكتور أحمد عبدالتواب، والدكتور أحمد الشوربجي، والدكتورة إيمان إبراهيم، المدرسين بقسم أمراض النساء، والدكتور أحمد فرج، المدرس بقسم التخدير، والدكتور محمد كرم، طبيب مقيم أمراض النساء، والدكتور محمد حماد، طبيب مقيم التخدير، ورحاب ابراهيم ومادلين السعيد ممرضتي العمليات.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يجري داخل مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة إذ يحتاج إلى مهارات طبية وإمكانات عالية تتوفر لدى المستشفى بمحافظة دمياط، حيث تضم المستشفى ما يقرب من 600 سرير، بالإضافة إلى غرف العمليات الكبري والمتوسطة والصغري وعدد من الأقسام، منها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العيادات الخارجية وقسم الأشعة، بالإضافة للأقسام الداخلية وتتضمن أقسام الجراحة العامة، وأقسام الباطنة العامة، وأقسام النساء والتوليد وقسم الأطفال، وقسم الرعاية المركزة العامة، وكذلك قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وقسم التعقيم، وقسم المناظير، وقسم العمليات ووحدة الرعاية المركزة ورعاية قلب وصدر، وقسم الحضانات، وكذلك تجهيزات المناظير الجراحية وقسطرة القلب التداخلية وجهاز الجاما نايف لعلاج أورام المخ وغيرها من الأجهزة المتطورة.