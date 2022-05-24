ضبط وإعدام 592 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في دمياط

قامت الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة بدمياط، بشن حملة مكبرة على محلات بيع المنتجات الغذائية وذلك بواسطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بإدارة دمياط.

إعدام 350 كيلو جرام أغذية تالفة

وقامت الحملة بإعدام 350 كيلو جرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ضبط وتحريز عدد 242 كيلو جرام من الجبن الأبيض والسمن والجبنة الرومي، وتم عرضها على النيابة العامة.

كذلك تم تحرير 17 محضر جنحة صحية متنوعة للمخالفين وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية لها.

ويأتي ذلك ضمن الخطة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتور عطية منصور، لضبط سوق الغذاء في دمياط وذلك حفاظا على صحة المواطن وسلامته.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتجهيز المنتجات الغذائية بالمحافظة.

ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن

وكانت حملة مشتركة بين مديريتى التموين والطب البيطرى بدمياط، قد تمكنت مساء أمس من ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن «هياكل وجلد دواجن» والمعدة للطحن والفرم لاستخدامها فى المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نفذت حملة مشتركة بين مديريتى التموين وأطباء الطب البيطري بدمياط وجهاز حماية المستهلك لمنطقة قناة السويس ودمياط، وفي حضور كل من شرطة المسطحات المائية وشرطة المرافق بدمياط حيث تم المرور على الأسواق والثلاجات العامة والمحلات للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية المخزنة والمعدة للطرح بالأسواق للجمهور.

وتمكنت الحملة من ضبط 429 كيلو جرام مخلفات دواجن «هياكل ونتر وجلد دواجن» والمعدة للطحن والفرم لاستخدامها في المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها او مصدرها.