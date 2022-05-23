ميناء دمياط يستقبل ناقلة عملاقة لتحميل 65 ألف طن غاز مسال

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الميناء، في الوقت الراهن، يبلغ عددها 27 سفينة، من ضمنها الناقلة العملاقة «لا سين»، التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 300 متر، وبعرض 46 متراً، ومن المقرر أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 65 ألف طن من الغاز المسال.

29 ألف طن حركة صادر البضائع العامة بميناء دمياط

وجاء في بيان أصدره المركز الإعلامي هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن الميناء استقبل 6 سفن، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت الميناء 6 سفن، بحمولات مختلفة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألف و362 طناً، تشمل 2425 طن إسمنت، و11190 طن يوريا، و3400 طن مولاس، و9000 طن صويا، و3617 طن كوارتز.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18 ألف و579 طناً، تشمل 880 طن عدس، و1487 طن أبلاكاش، و5100 طن خردة، و899 طن خشب زان، و3413 طن ذرة، و1600 طن فول، و5200 طن حديد.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1018 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1684 حاوية مكافئة.

رصيد القمح بصوامع ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 24 ألف و929 طن قمح، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص 342 ألف و471 طناً، فيما غادر ميناء دمياط قطار واحد، بعد تفريغ 50 حاوية، سعة 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات عدد 4358 شاحنة.

وفد كلية النقل البحري والتكنولوجيا يزور ميناء دمياط

من ناحية أخرى، استقبل اللواء أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفداً من طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارتهم للميناء، للتعرف على المشروعات القومية الكبرى، التي يجري إقامتها بميناء دمياط.

حضر اللقاء اللواء طارق عدلي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وجاءت الزيارة في إطار دعم طلبة الجامعات، لتطوير المكتسبات العلمية والعملية، من خلال ربط المناهج الدراسية والتطبيق العملي لها على أرض الواقع.