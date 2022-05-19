ضبط 4 سيارات أثناء محاولة تهريب كميات من القمح خارج دمياط

تمكن رجال الرقابة التموينية بدمياط، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 4 سيارات تحمل أقماحا تمهيدا لنقلها بدون تصريح إلى خارج المحافظة، وبيعها في السوق السوداء، وبعرض المحاضر الخاصة على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات، إذا لم يثبت نقلها لجهات حكومية مصرح بها.

حملات مكثفة لضبط الأسواق بدمياط

جاءت تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والرقابة على توريد القمح للشون والهناجر المعتمدة ومنع تهريبها للسوق السوداء، وبذلك يصبح إجمالي السيارات التي تم ضبطها وتحرر عنها محاضر عدد 7 سيارات منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم.

وفي سياق آخر، شنت مديرية التموين بدمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال، وأسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر، عبارة عن 4 محاضر أرز ومحضر دقيق فاخر، وتم مصادرة المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرير محاضر لمخابز ومحال مخالفة

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مستودعات ومناديب الغاز لقيامهم بالبيع بدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، وكذلك تحرير عدد 3 محاضر نقص وزن خبز بلدي يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية.

وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير عدد 3 محاضر تعبئة مواد غذائية في أكياس سوداء، وكذلك تحرير 3 محاضر إخفاء مخازن عن أعين الرقابة وعدم الإعلان عنها بالمحل، بالإضافة إلى تحرير عدد 32 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وعدد 16 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، ليصل بذلك إجمالي عدد المخالفات والتي تم تحرير محاضر ضدها إلى 70 مخالفة.