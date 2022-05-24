عاجل.. التصديق على حكم بالإعدام لـ3 متهمين قتلوا أمين شرطة في بنها

صدقت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، على حكم الإعدام لـ3 متهمين، والمؤبد لرابع في قضية مقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين خلال تصدي المجني عليه والمصابين لهم في واقعة سرقة بالإكراه، إذ أطلق المتهمون الرصاص على المجني عليهم من بنادق آلية أثناء وقوفهم في كمين، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب ومدحت مجدي مكي ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

كانت المحكمة قضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين الأربعة، وقضت المحكمة اليوم بإعدام ثلاثة والمؤبد للرابع.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين «شريف ص ح» 33 سنة، و«طه أ م» 45 سنة، و«أشرف ص ع»، 44 سنة جزار، و«عزت خ ع» 33 سنة تاجر سيارات، قتلوا المجني عليه «طارق ف ع»، أمين شرطة عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه أثناء سيرهم مستقلين سيارة مبلغاً بسرقتها قيادة الأول وحال توجه المجني عليه للارتكاز الأمني لمباشرة مهام عمله فأشهر المتهمان الثالث والرابع أسلحة نارية «بنادق آلية» صوبه، وأطلقا وابلًا من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم أفراد شرطة «محمد س م»، و«أحمد ع أ» و«عبدالمنعم إ أ»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك حال قيام المجني عليهم بمتابعة مهام عملهم بالارتكاز الأمني.

المتهمون حازوا أسلحة نارية لقتل المجني عليه

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين «بنادق آلية»، ما لا يجوز الترخيص بها، كما حازوا ذخائر نارية تستخدم على نفس السلاحين الناريين، كما خربوا عمدًا سيارة شرطة، بعد أن أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية صوبها.