زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد أسبوع.. «إل.إم» بـ 35 جنيه

تعتزم شركة «فيليب موريس» زيادة سعر سجائر «إل إم»، الأكثر مبيعا في قائمة السجائر الأجنبية، بداية من الشهر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الشركة زيادة السعر بالقيمة ذاتها أمس الإثنين بقيمة جنيه لكل علبة.

وكشف خطاب موجه من شركة «ترنس بيزنس»، للتجارة والتوزيع، الموزع لسجائر «فيليب موريس»، والتي تتضمن «مالبورو وميريت وإل إم»، إلى مدير مصلحة الضرائب أن الشركة ستقوم بزيادة أسعار سجائر «إل إم»، بداية من 1 يونيو المقبل.

وبحسب الخطاب، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، فإن الشركة طلبت رفع سقف الشريحة الضريبية نتيجة الزيادة المقررة، حيث أن زيادة السعر ستؤدي إلى دخول سجائر «إل إم»، في شريحة ضريبية أعلى من الشريحة الحالية، ومعاملتها نفس المعاملة الضريبية لسجائر الفئة الأعلى.

المحاسبة وفقا للشريحة الأقصى

وقالت الشركة في الخطاب إنه بعد الزيادة المقبلة ستتم المحاسبة الضريبية وفق الشريحة الأقصى، لتزيد علبة السجائر بواقع ثماني جنيهات وهو ما يمثل عبء على المواطن، خاصة في خضم الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالمواطن.

وكانت «فيليب موريس»، أعلنت أمس زيادة أسعار سجائر «إل إم»، بقيمة جنيه، بينما أبقت على أسعار سجائر «مارلبورو وميريت»، بأنواعها، وبحسب جدول الأسعار المعلن أمس، فقد بلغ سعر سجائر «إل إم الأحمر والأرزق والفضي»، 34 جنيها، مقابل 33 جنيها، في حين بلغ سعر سعر سجائر «ميريت»، بأنواعها 49 جنيه، و«مارلبورو الأحمر والجولد»، 46 جنيها للعلبة، و«مارلبورو كرافتد»، بأنواعها 36 جنيها.

سجائر «إل إم» صاحبة الحصة السوقية الأعلى

وتعد سجائر «إل إم»، صاحبة الحصة السوقية الأعلى في سوق السجائر الأجنبية، إذ تستحوذ على نحو 70% من السوق، وفقا لمصادر في شركات السجائر، وتستهدف وزارة المالية، تحصيل ضرائب على منتجات التبغ والسجائر بقيمة 79 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 7 مليارات جنيه عن العام المالي السابق.

وتتعامل شركات السجائر معاملة مختلفة ضريبيا، وفقا لثلاث شرائح، حيث تم في فبراير من العام 2020، إدخال تعديلات على قانون القيمة المضافة، لتصبح الشريحة الأولى من السجائر التي تقع دون 24 جنيها، بينما تمثلت الشريحة الثانية في السجائر المباعة بقيمة تتراوح أسعارها بين 24 و35 جنيها، والشريحة الثالثة للأصناف الفاخرة، التي يزيد سعرها عن 35 جنيها.

ويعني قيام شركة «فيليب موريس»، بزيادة السعر مجددا في يونيو المقبل، أن سعر علبة سجائر «إل إم»، سيصبح 35 جنيها، وهو ما سيترتب عليه معاملتها ضريبيا، وفقا للشريحة الأعلى.

وكانت شركات السجائر قررت زيادة أسعار منتجاتها، بداية من الشرقية للدخان، ومرورا بشركة بريتش أمريكان توباكو، وفيليب موريس، بداية شهر مارس الماضي.

وقامت الشرقية للدخان بزيادة أسعار 10 أصناف سجائر من إنتاجها بقيمة جنيه تقريبا، فيما قررت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، في نهاية مارس بزيادة أسعار السجائر بقيم تتراوح بين جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف، حيث بلغ سعر علبة سجائر «دانهيل» 49 جنيها، وسعر سجائر «كنت»، 44 جنيها، وسعر سجائر «رويالز»، 21 جنيها، كما ارتفع سعر سجائر «دانهيل ماستر بليند»، إلى 41 جنيها.