استقرار أسعار السجائر اليوم الأربعاء.. وكليوباترا سوبر بـ21 جنيها

شهدت أسعار السجائر استقرارا في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 23-3-2022، إذ سجلت أسعار السجائر المحلية «كليوباترا كوين» 19 جنيهًا، وسجائر «كليوباترا بوكس» 20 جنيها، وسعر «كليوباترا سوبر» 21 جنيها.

وبحسب ما أعلنته شركات السجائر، فإن «السجائر البوكس» الـ10 سعر 11.50 جنيه، وسعر سجائر «بوسطن» أو «بلمونت» 19.50 جنيه، وسجل سعر «كليوباترا كينج سايز» 18.50 جنيه، و«كليوباترا بلاك» 24 جنيها.

سعر السجائر «ماتوسيان سوبر»

وسجلت أسعار السجائر «ماتوسيان سوبر» 24 جنيها، ومونديال «أحمر - أزرق- سيلفر» 21 جنيها، و«مونديال سويتش» (منتول/بلوبيري) 24 جنيها، وسجائر «مارلبورو» 46 جنيها، و«ميريت» 49 جنيها، و«دانهل» 49 جنيها، و«دانهل ماستر بليند» 41 جنيها.

فيما استقر سعر السجائر «فايسروي» عند 29 جنيها، و«كنت» 44 جنيها، وسجائر «بال مال» 29 جنيها، وسجائر «رويالز» 21 جنيها، و«وينستون أحمر» 32 جنيها، و «وينستون أزرق» 32 جنيها، و«وينستون سيلفر» 32 جنيها، و«وينستون توت» 34 جنيها، و«كاميل» 40 جنيها.

وبحسب ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان، فإن أسعار السجائر ارتفعت قبل أقل من شهر نحو 5%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن هناك تصاعدا في أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مع الزيادات العالمية في أسعار الشحن.

أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 5% بسبب الإنتاج

وتابعت الشركة أن هناك زيادة في مدخلات الإنتاج، خاصة بعد التقلبات العالمية في الأسعار، خصوصا أسعار الشحن والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد التعافي من جائحة أزمة كورونا.

وأوضحت أن زيادة أسعار المنتجات هي محاولة لاحتواء جزء من التكلفة المرتفعة في المواد الخام، والتي تحاول الشركة طول الوقت التعامل معها دون اللجوء لزيادة السعر على المستهلك التي ستكون آخر خطوة نتجه لها في حال لا يمكن احتواء كل الارتفاعات في أسعار الخامات والتكلفة.