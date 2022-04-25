أسعار السجائر الجديدة في مصر 2022.. وحقيقة زيادتها

ارتفع خلال الساعات الأخيرة معدل البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار السجائر الجديدة في الأسواق المصرية، خاصة بعد انتشار شائعات برفع قيمتها في الأكشاك والسوبر ماركت، وهو الأمر الذي نفته الشركة الشرقية للدخان في بيان لها.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي تنشرها البوابة على مدار اليوم للإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها القراء، تستعرض جريدة «الوطن» في التقرير التالي أسعار السجائر الجديدة في مصر 2022، وحقيقة رفع أسعارها مرة أخرى، والتي جاءت كالتالي:

أسعار السجائر في السوق المصرية

وجاءت أسعار السجائر في السوق المصرية، بعد الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي كالآتي:

سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها .

سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها .

سعر بوكس 10 بسعر 11.50 جنيه .

سعر سجائر بوسطن أو بلمونت 19.50 جنيه.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه.

سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً.

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً.

سجائر مارلبورو 46 جنيها.

سجائر ميريت 49 جنيها.

سجائر دانهل 49 جنيها.

سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها.

سجائر فايسروى 29 جنيها.

سجائر كنت 44 جنيها.

سجائر بال مال 29 جنيها.

سجائر رويالز 21 جنيها .

حقيقة رفع أسعار السجائر مرة أخرى

وبحسب بيان صادر عن الشركة الشرقية للدخان نشر منذ يومين، فإن أسعار السجائر لم تتغير منذ قرار رفعها في مارس الماضي، ولا توجد أي قرارات بشأن رفع أسعارها خلال الفترة الحالية.

وأضاف البيان أن تكلفة انتاج السجائر يتم دراستها كل 3 أشهر، موضحين أنه رغم أن صناعة الدخان بشكل عام تأثرت خلال الفترة الماضية بسبب استيراد المواد الخام من الخارج، كما هو الحال مع باقي السلع، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات بشأن رفع أسعارها في الفترة الجارية.