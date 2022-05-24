متحف المركبات ينظم مدرسة للخط العربي.. تعرف على شروط التقديم

أعلن متحف المركبات الملكية بوزارة السياحة والآثار عن انطلاق المرحلة الثانية لمدرسة الخطوط العربية، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي نظمها المتحف في ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن هذه المرحلة تستقبل العاملين بوزارة السياحة والآثار ومن خارج الوزارة أيضًا وذلك بناءً على طلب زوار المتحف ومحبي الخط العربي حيث ستتناول الدورة التدريبية أنواع الخطوط المختلفة «الخط الكوفي - خط الثلث - الخط الأندلسي - خط النسخ»، وغيرها من الخطوط و التي تفرعت عنها مثل الخط الكوفي والكوفي المورق والكوفي المزهر.

كيفية التقديم لمدرسة الخط العربي بمتحف المركبات

وعن تفاصيل الدورة التدريبية قال رئيس قطاع المتاحف: «تبدأ المرحلة الثانية لمدرسة الخطوط العربية في الأول من يونيو 2022 م بمتحف المركبات الملكية وتحديدا بقاعة المحاضرات، على أن تقام فعاليات المدرسة كل اثنين من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحًا».

وعن كيفية التقديم، لفت إلى أن التقديم سيكون من خلال تسجيل راغبي التقدم الاسم مع إدارة المتحف أو مسئول قسم التسويق والإعلام من خلال الصفحة الرسمية للمتحف.

ورشة عمل مختلفة بمتحف شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

وفي سياق متصل، أعلن متحف شرم الشيخ عن إقامة ورشة عمل تحت اسم «كراكيب»، الأربعاء الموافق ٢٥ مايو 2022 الساعة السادسة مساء وذلك في إطار جهود وزارتي السياحة والأثار والبيئة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، واستعدادا لمؤتمر المناخ 27 المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل بحضور أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة من جميع أنحاء العالم وتهدف الورشة لابتكار أفكار جديدة لإعادة تدوير واستغلال المخلفات بطريقة سليمة وصحية والاستفادة من منظومة أعادة التدوير بالمتحف المصمم ليكون متحفا صديق للبيئة.