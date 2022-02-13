خطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل قمة المناخ في نوفمبر.. تعتمد على 7 محاور

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستقبال أحد أكبر أهم المؤتمرات العالمية، وهو قمة المناخ، والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 160 رئيس دولة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الانتهاء من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء لتصبح أيقونة المدن السياحية العالمية.

وأوضح «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، قام وزيرا السياحة والبيئة بزيارة مدينة شرم الشيخ لعرض ووضع خطة للانتهاء من منظومة المدينة الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.

محطات الطاقة الشمسية الصغيرة

وذكر محافظ جنوب سيناء، أنه عقد لقاءً موسعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الأسبوع الماضي، لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات تموين السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه عقد لقاء موسعا أول أمس بحضور وزيري السياحة والبيئة في شرم الشيخ في ورشة عمل تحت عنوان «معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ»، بهدف استكمال خطوات التحول للسياحة الخضراء من خلال تركيب محطات الطاقة الشمسية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى عرض بعض المقترحات والتوصيات للانتهاء من مشروع المدينة الخضراء.

إصلاحات في شرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك مجموعة من الإصلاحات والقرارات التي جرى مناقشتها بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة ومستثمري مدينة شرم الشيخ، من أجل الانتهاء من مشروع المدينة الخضراء قبل قمة المناخ، وأبرزها:

１- قيام المنشآت الفندقية بتركيب محطات شمسية صغيرة على أسطحها.

２- حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة معتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة.

３- التوسع في إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.

４- التوسع في استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

５- الانتهاء من مشروع تدوير المخلفات الصلبة بطريقة آمنة علي البيئة.

６- التيسير علي المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر بهدف رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.

７- رفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة بالفنادق والمنتجعات السياحية.