محافظ الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة سلامة دبور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع في مادتي الهندسة والتربية الدينية بمدرسة الحاج سلامة دبور الابتدائية بقرية قصاصين الشرق والتي دخلت الخدمة بعد تنفيذ أعمال توسعه وتطوير لعدد 8 فصول إضافية بتكلفة مالية بلغت 4.5 مليون جنيه، تنفيذًا لمبادرة حياه كريمة بإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة للقضاء على نظام الفترتين، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

محافظ الشرقية يتابع امتحانات الإعدادية

واطمئن محافظ الشرقية من الطلاب على مستوى الإمتحان، وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، متمنيًا لهم التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

تنفيذ 49 مشروع بقطاع الأبنية التعلمية

أوضح محافظ الشرقية أن مركز الحسينية يشهد تنفيذ 49 مشروعًا بقطاع الأبنية التعلمية ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعة وتطوير لعدد 49 مدرسة، لإضافة لـ 614 فصلًا وبتكلفة مالية بلغت 270 مليون و300 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 89%، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

رافق المحافظ المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.