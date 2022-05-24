المنظومات الصحية حول العالم في حالة تأهب بسبب «جدري القرود»

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن المنظومات الصحية في جميع أنحاء العالم، في حالة تأهب بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس جدري القرود في 12 دولة على الأقل، وهو أكبر انتشار للفيروس خارج إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ تسجيل أول إصابة بشرية منذ أكثر من 50 عامًا.

المرض ينتشر في بريطانيا

ووفقًا للصحيفة البريطانية، كان هناك ما يقرب من 100 حالة مؤكدة على مستوى العالم، حتى 21 مايو، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، قالت أمس إنها رصدت 36 حالة إصابة إضافية بجدرى القرود، ما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في إنجلترا منذ 7 مايو إلى 56 حالة، وهو أعلى إجمالي تسجله أي دولة.

وأبلغت بعض وكالات الصحة العامة، بما في ذلك في المملكة المتحدة وبلجيكا، المصابين والمخالطين لهم بالحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، بينما تقوم الحكومات أيضًا بتخزين جرعات لقاح الجدري، والتي تحمي أيضًا من جدري القرود، كجزء من خطط لتلقيح المخالطين عن قرب. ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

ما هو جدري القرود وما مدى خطورته؟

جدري القرود هو فيروس يسبب عادة الحمى والآفات الجلدية على غرار جدري الماء، ومعظم الحالات خفيفة وعادة ما يزول المرض دون علاج في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

أكثر وسائل الانتقال شيوعًا هي من التلامس الجلدي مع شخص مصاب أو تبادل سوائل الجسم، ويمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي. وكانت نسبة كبيرة من الحالات التي تم تحديدها في الفاشية الأخيرة بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس.

وقال ديفيد هيمان، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة: «تظهر بشكل أساسي على سطح الجلد»، مضيفًا: «إنه ليس مثل سارس كوف 2 على الإطلاق»، في إشارة إلى الفيروس الذي يسبب Covid-19.