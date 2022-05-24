الصحة العالمية: زيادة حالات جدري القرود بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن تفشي فيروس جدري القرود في أمريكا الشمالية وأوروبا ينتشر بشكل أساسي عن طريق الجنس بين الرجال مع حوالي 200 حالة مؤكدة ومشتبه بها في 12 دولة على الأقل.

المرض ينتشر بسرعة في أوروبا وأمريكا الشمالية

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد تفشي المرض بسرعة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يكون أكثر انتشارًا حيث يبحث المزيد من الأطباء عن العلامات والأعراض، وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن حالتين مؤكدتين وحالة مشتبه بها من جدري القرود في المملكة المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية قبل 10 أيام فقط، وهي الحالات الأولى هذا العام خارج إفريقيا حيث انتشر الفيروس بشكل عام عند مستويات منخفضة على مدار الأربعين عامًا الماضية.

أحدث الإصابات انتشرت بين الرجال

وقال الدكتور روزاموند لويس، مدير أبحاث منظمة الصحة العالمية حول الجدري، في سؤال وجواب تم بثه على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة: «لقد رأينا عددًا قليلاً من الحالات في أوروبا على مدار السنوات الخمس الماضية، من المسافرين تحديدا»، وأضاف مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية إنه في حين أن الفيروس نفسه ليس عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، يبدو أن أحدث زيادة في الحالات قد انتشرت بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال آخرين، مؤكدين أن أي شخص يمكن أن يصاب به.

وقال آندي سيل، مستشار منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا: «يمكن أن تصاب بسعال أو برد من خلال الاتصال الجنسي، لكن هذا لا يعني أنه مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي».

توقع المزيد من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة

وقال الدكتور سكوت جوتليب، رئيس إدارة الاغذية والأدوية الأمريكية السابق، لشبكة «سي إن بي سي»، في مقابلة أمس: «هذا فيروس مستقر جدًا خارج الجسم البشري، لذا يمكنه العيش على أشياء مثل البطانيات وأشياء من هذا القبيل، وهكذا يمكنك أن ترى المواقف التي يتردد فيها الناس في تجربة الملابس، أشياء من هذا القبيل، حيث يمكن أن تصبح مزعجة في المناطق التي ينتشر فيها هذا، مثل مدينة نيويورك».

وأضاف أنه يتوقع المزيد من الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة حيث يعيد الأطباء ومسؤولو الصحة العامة تقييم المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض ويستمر الفيروس في الانتشار فقط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها حالات عبر العديد من البلدان في نفس الوقت في الأشخاص الذين لم يسافروا إلى المناطق الموبوءة في إفريقيا.

وأكدت الدول الأوروبية عشرات الحالات في ما أصبح أكبر انتشار لمرض جدري القرود على الإطلاق في القارة، فيما أكدت الولايات المتحدة حالتين على الأقل وأكدت كندا خمس حالات على الأقل حتى الآن، وأدخلت بلجيكا للتو حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة 21 يومًا لمرضى جدري القرود.