مستشار الرئيس: مصاب جدري القرود يجب أن يعزل 3 أسابيع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن إصابات جدري القرود رُصدت في عدة قارات، فقد جرى اكتشاف إصابات في أستراليا، كندا، أمريكا، وأوروبا، ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية: «الخوف من وباء عالمي غير موجود حتى الآن، ونبهنا لهذا الأمر مبكرا، وننبه دوما بأن يكون أسلوب حياتنا وقائيا حتى نتفادى أي أمراض معدية ووبائية».

مرض الجدري انتهى من العالم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «مرض الجدري انتهى من العالم، مبقاش في حاجة اسمها جدري بشري، لكن بعض الدول مازالت تحتفظ بكمية من التطعيمات مثل أمريكا والدول الأوروبية».

وأشار محمد عوض تاج الدين، إلى أنّ الجدري يصيب بعض الحيوانات البرية الأخرى، كما أنه متوطن في وسط وغرب قارة أفريقيا، وأول حالتين جرى رصدهما في بريطانيا، كانتا مسافرتين من نفس المنطقة.

جدري القرود مرض معدي بجميع الوسائل

ولفت عوض تاج الدين، إلى أنّ جدري القرود مرض معدي بجميع الوسائل، مثل الاحتكاك المباشر وبخاصة الاحتكاك طويل المدى والعلاقات الشخصية واستخدام أدوات المريض، وإفرازات المريض مثل العطس وبثور الجلد، موضحًا انّ هذا المرض يحدث عرضين جديدين، وهما تضخم الغدد الليمفاوية وبثور على الجلد تبدأ في الوجه ثم تنتشر في أجزاء الجسم، ولا يوجد لقاحات تستخدم ضده.

وأكد، على ضرورة عزل المريض لمدة 3 أسابيع، موضحًا: "قِيل إن اللاح الذي كان يستخدم للوقاية من مرض الجدري، يمكن أن يمنحنا نتائج إيجابية بنسبة 80%".