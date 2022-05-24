خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة القناة للكهرباء

البحث عن فواتير الكهرباء في محافظات القناة وسيناء، من أكثر ما يتصدر محركات البحث خاصة في فصل الصيف، وقبل موعد السنة المالية الجديدة لمعرفة المتأخرات وكيفية سدادها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ونرصد لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ووفرت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في عدة خطوات بسيطة بعد الدخول على موقعها الإلكتروني من هنا، واتباع الخطوات التالية:

اختيار فرع الشركة التابع لها العداد الخاص بالمستخدم.

ملء البيانات المطلوبة كرقم العداد واسم المستخدم.

ادخال مبلغ الفاتورة الراغب في سداده.

كما وفرت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة عملية الاستعلام عن الفواتير بقراءة العداد لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة ذاتها دون سدادها، ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء بشركة القناة عبر بطاقات ميزة التي يتم الحصول عليها من البنوك الحكومية المختلفة أو الدفع من خلال شركتي أمان وفوري.

طوارئ في الكهرباء

وأعلنت الشركة الوطنية للطوارئ والسلامة عن حالة الطوارئ في الإسماعيلية خلال الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة وتحذير الأرصاد الجوية.

ويمكن للمواطنين الراغبين في تقديم أي شكاوي إرسال الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة من هنا أو الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من هنا.

كما يمكن الاتصال على الخط الساخن 121 لتقديم الشكوى أو من خلال الرسائل القصيرة عبر رقم 91121 أو عبر الواتساب من خلال 01120313831.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة في بيانات رسمية أنه يجري التعامل مع كافة الشكاوى الواردة وإحالتها إلي الأقسام والأفرع المعنية للتواصل مع مقدمها، والعمل على حلها في أسرع وقت.