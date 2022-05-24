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عاجل .. التشيك تسجل أول إصابة بمرض جدري القرود

كتب:

محمد الليثي
01:38 م | الثلاثاء 24 مايو 2022
جدري القرود

جدري القرود

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ التشيك سجلت أول إصابة بمرض جدري القرود.

ما هو جدرى القرود؟

مرض جدري القرود الذي انتشر مؤخرًا، هو فيروس يسبب الحمى والآفات الجلدية، وتقول التقارير التي صدرت بشأنه، إنّ معظم حالاته خفيفة ولم يسبب وفاة حتى الآن. 

ويستغرق التعافي من المرض أسبوع إلى 4 أسابيع، وعادة ما يزول وحده دون علاج. 

طرق الانتقال

ويعد التلامس الجلدي مع شخص مصاب أكثر وسائل الانتقال شيوعا لمرض جدري القرود، أو تبادل سوائل الجسم، ويمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011