جدري القرود ينتشر في 16 دولة ومنظمة الصحة العالمية: «يمكن احتوائه»

أدى تفشي مرض جدري القرود في عدد من الدول حول العالم، في حالة من الخوف والهلع، ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى التصريح بإمكانية احتواء جدري القرود في بلدان خارج إفريقيا حيث لا يتم اكتشاف الفيروس عادة، وعقدت المنظمة اجتماعا مطلع الأسبوع الجاري لأول مرّة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل نحو عامين.

جدري القرود يجبر منظمة الصحة العالمية على عقد أول اجتماعاتها بعد كورونا

وتم تأكيد أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس جدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية التي قالت إنّه يسبب طفح جلدي وحمى حيث تم الإعلان عن تلك الإصابات في أوروبا والأميركتين وأستراليا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع، لكن الخبراء يقولون إن الخطر العام على عموم السكان منخفض للغاية.

وينتشر الفيروس أكثر في الأجزاء النائية من وسط وغرب إفريقيا، وقالت ماريا فان كيركوف ، قائدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: «هذا وضع يمكن احتواؤه.. نريد وقف انتقال العدوى من إنسان إلى آخر ويمكننا القيام بذلك في البلدان غير الموبوءة»، مشيرة إلى الحالات الأخيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

اكتشاف جدري القرود في 16 دولة خارج أفريقيا

ويشار إلى أنّه تم اكتشاف فيروس جدري القرود حتى الآن في 16 دولة خارج إفريقيا، وذلك على الرغم من كونه أكبر انتشار خارج إفريقيا منذ 50 عامًا، إلا أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة بين الناس ويقول الخبراء إن التهديد لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا.

وقالت «فان كيركوف»: «يحدث انتقال العدوى بالفعل من ملامسة الجلد للجلد، ومعظم الأشخاص الذين تم التعرف عليهم مصابون بمرض خفيف»، وأضاف مسؤول آخر بمنظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على تحور فيروس جدري القرود بعد تكهنات سابقة بشأن سبب التفشي الحالي.

وأكد روزاموند لويس، الذي يرأس أمانة منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجدري، إن الفيروسات في هذه المجموعة تميل إلى عدم التحور والاستقرار إلى حد ما.