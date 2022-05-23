بريد الوطن .. جبر الله خاطرك يا محمد يا صلاح

أعظم الأجر عند الله هو ثواب جبر الخواطر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى يجزى عنه بعطاء لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، أردت أن أتحدث عما حدث فى مباراة ليفربول فى نهائى الكأس، والتى خرج فيها محمد صلاح مصاباً، فوجئت والملايين بفيديو متداول لاحتفالات لاعبى ليفربول فى حجرة غرفة الملابس، وهم يشكلون دائرة ووسطها نجمنا مؤمن زكريا وهم يرقصون له ويغنون، ويظهر الرائع محمد صلاح وهو يرقص ويغنى لمؤمن زكريا، وكأنه أراد أن يرسل رسالة له بأنه موجود، وما زال هناك من يشعر به ويشاركه آلامه، ومع قسوة هذا المرض، ومن المؤكد أن ملايين المشاهدين شاهدوا «مؤمن» وتساءلوا عن شخصيته، وعرفوا بها، وبالتأكيد أيضاً أنه ربما يتبارى الكثير من الأطباء للتبرع بخبراتهم فى علاجه، المكاسب كثيرة وكثيرة وربما أعظمها هو جبر خاطر إنسان يتألم، وبعد أن كان ملء السمع والبصر أصبح يعانى من قسوة الألم، حكاية صلاح مع مؤمن ذكرتنى بأن هناك دواء للقلوب والنفوس أعظم من أى دواء هو جبر الخواطر، وأن جبر الخواطر ليس من المهم وجود المال، ولكن ربما يكون فى ابتسامة فى وجه إنسان بسيط قادم إليك، فى مسح رأس يتيم، فى تقبيل يد شيخ كبير، فى تسهيل أمور العباد، وأظنها أعظم الأمور فى جبر الخواطر، فيا رب اجعلنا من أهل جبر الخواطر لتجازينا بجبر خواطرنا يوم القيامة.

محمد الطربيلى

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