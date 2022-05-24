بالتفاصيل ..نسب تطوير المجازر في المشروع القومي للتطوير

تلقى اللواء محمود شعراوي، تقريرا عن معدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومن المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل.

وأضاف التقرير أنه يتم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، وأشار التقرير إلى أن من المجازر التى تخضع للتطوير، الآتي:

مجزر رأس سدر بجنوب سيناء

- التكلفة التقديرية 22.461 مليون جنيه

- يخدم المجزر 3 قرى والمدينة وعدد السكان 19.8 ألف نسمة بطاقة ذبيح 697 رأس سنوى

- نسبة تنفيذ الأعمال الإعتيادية 100%.

- نسبة تركيب المعدات الإلكتروميكانيكال 85%

مجزر ديروط بأسيوط:

- التكلفة التقديرية 26.953 مليون جنيه

- يخدم المجزر 3 قرى والمدينة- عدد السكان 250 ألف نسمة بطاقة ذبح 5278 رأس سنوي

- نسبة التنفيذ للأعمال 100%

- جاري تركيب المعدات الالكتروميكانيكال 85%

مجزر رشيد بالبحيرة:

- التكلفة الإجمالية 29.605 مليون جنيه

- يخدم المجزر 4 قرى والمدينة وعدد السكان 224 ألف نسمة بطاقة ذبح 5200 رأس سنويا

-نسبة التنفيذ بلغت 100%

- جاري تركيب المعدات الالكتروميكانيكال 85%

مجزر رأس غارب بالبحر الأحمر:

- التكلفة الإجمالية 31.310 مليون جنيه

- يخدم المجزر قرية والمدينة بعدد سكان 50 ألف نسمة بطاقة ذبح2482 رأس سنويا

- نسبة التنفيذ للأعمال 100%

- تركيب وتشغيل المعدات 100%

مجزر لقانة بالبحيرة:

- التكلفة التقديرية 29.679 مليون جنيه

- يخدم المجزر 11 قرية توابع بعدد سكان 35 ألف نسمة بطاقة ذبح 2634 رأس ماشية سنويا

- نسبة التنفيذ بلغت 100%

- تركيب المعدات الإلكتروميكانيكال بنسبة 100%

مجزر منفلوط بأسيوط:

- التكلفة الإجمالية 28.373 مليون جنيه

- يخدم المجزر 3 قرى والمدينة بعدد سكان 222 ألف نسمة بطاقة ذبح 2576 رأس سنويا

- جار تركيب المعدات بنسبة 85%

- نسبة التنفيذ للأعمال 100%

مجزر سمسطا ببنى سويف

- التكلفة للمشروع 31.863 مليون جنيه

- يخدم المجزر قريتين والمدينة بعدد سكان 185 ألف نسمة بطاقة ذبح 2383 رأس سنويا.

- جار تركيب معدات بنسبة 50%

- نسبة التنفيذ للأعمال 100%

مجزر رشيد بالبحيرة:

- التكلفة 29.605 مليون جنيه

- يخدم المجزر 4 قرى والمدينة بعددسكان 224 ألف نسمة بطاقة ذبيح 5200 رأس سنوى

- جار تركيب المعدات بنسبة 85%

- نسبة التنفيذ 100%